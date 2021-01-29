Москва, , 08:15 — REGNUM В 2020 году Porsche Cayenne установил новый рекорд продаж в России. Об этом сообщает пресс-служба «Порше Руссланд».

Спортивный внедорожник Porsche Cayenne стал самым продаваемым автомобилем немецкой марки. За год его приобрели 3756 человек, что на 2% больше, чем в предшествующий год.

На втором месте по популярности в модельном ряду бренда находится компактный спортивный внедорожник Macan. Этот автомобиль дилерам удалось реализовать в количестве 1177 экземпляров. Здесь наблюдается падение продаж на 27%.

Далее по списку идут: Panamera (300 ед.; — 34%) и 911 Carrera (229 ед.; +12%). За весь прошлый год российские автолюбители приобрели в общей сложности 5711 новых автомобилей Porsche, что на 5% меньше, чем в 2019 год.

Ранее стало известно, что компания Porsche намерена расширить свой модельный ряд в России бюджетной версией седана Taycan с электрическим мотором. Электромотор седана расположен на задней оси колёс. Покупателям будут предложены два варианта исполнения модели на выбор — с одноярусным аккумулятором (79,2 кВт-ч) и двухъярусной батареей Plus (93,4 кВт-ч).

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