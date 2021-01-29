Чебоксары, 29 января 2021, 07:57 — REGNUM Чувашия планирует развивать сотрудничество с Татарией в сфере судостроения, а с Камчаткой — в сфере цифровизации, промышленности и аграрной отрасли. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации главы республики.
Чебоксары посетила делегация татарской судостроительной компании «Ак Барс», руководство которой заключило соглашение с минпромэнерго Чувашии о сотрудничестве в сфере судостроения, судоремонта, машиностроения и литейного производства. Гости посетили предприятия электротехнического кластера, чтобы увидеть потенциал инженерных решений и продукции.
Чувашские власти отмечают, что это сотрудничество может дать новый импульс туристической отрасли за счёт развития водного транспорта.
Сотрудничество будет развиваться и с Камчаткой. Соответствующие договорённости были достигнуты на встрече главы Чувашии Олега Николаева с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым.
Также на встрече речь шла о развитии электротехнического кластера, возобновляемой энергетике, производстве тяжёлых тракторов.