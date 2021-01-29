Чебоксары, , 07:57 — REGNUM Чувашия планирует развивать сотрудничество с Татарией в сфере судостроения, а с Камчаткой — в сфере цифровизации, промышленности и аграрной отрасли. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации главы республики.

Чебоксары посетила делегация татарской судостроительной компании «Ак Барс», руководство которой заключило соглашение с минпромэнерго Чувашии о сотрудничестве в сфере судостроения, судоремонта, машиностроения и литейного производства. Гости посетили предприятия электротехнического кластера, чтобы увидеть потенциал инженерных решений и продукции.

Чувашские власти отмечают, что это сотрудничество может дать новый импульс туристической отрасли за счёт развития водного транспорта.

Сотрудничество будет развиваться и с Камчаткой. Соответствующие договорённости были достигнуты на встрече главы Чувашии Олега Николаева с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым.

«Республика давно реализует проекты высокотехнологичного профиля, связанные с цифровизацией, развитием промышленности и сельского хозяйства. У нас эти направления перспективные, поэтому есть большой потенциал для взаимодействия. Со своей стороны, будем рады предложить сотрудничество в сфере туризма. Кроме того, наша базовая отрасль — рыбная промышленность», — сказал камчатский губернатор, отметив, что Чувашия может стать одним из рынков сбыта рыбы.

Также на встрече речь шла о развитии электротехнического кластера, возобновляемой энергетике, производстве тяжёлых тракторов.