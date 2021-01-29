Магадан, Магаданская область, , 08:00 — REGNUM Минсельхоз Магаданской области объявил о приёме заявок от фермеров для участия в конкурсе грантов «Агростартап», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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«Агростартап» организован для достижения показателей нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и проводится в рамках госпрограммы Колымы «Развитие сельского хозяйства Магаданской области».

Это уже будет третий конкурс. В 2020 году победителями стали трое колымских фермеров, в 2019 — двое. Они получили гранты в размере трёх млн рублей на производство растениеводческой продукции, приобретение поголовья крупного рогатого скота молочного направления.

В 2020 году на поддержку сельхозпроизводителей выделено было около 260 млн рублей. Картофеля собрали более 4,6 тыс. тонн, что составило 196% к уровню 2019 года. Овощей открытого грунта собрано 1710,9 тонны — 128% к уровню 2019 года, в том числе капусты 1517,6 тонны (136%).

За последнее время в развитие отрасли было вложено свыше 2,5 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, довести к 2024 году урожай зерновых в Башкирии до пяти миллионов тонн. Такую задачу поставил перед министерством сельского хозяйства республики глава региона Радий Хабиров.