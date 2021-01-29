Чита, , 07:53 — REGNUM Власти Забайкальского края обнародовали сумму выплат безработным жителям региона в январе 2021 г. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, средств, предусмотренных в бюджете Забайкальского края на указанные выплаты, по сравнению с прошлым годом предусмотрено в полтора раза больше — 987 миллионов рублей.

«В 2020 году мы направили на выплату данного пособия 630 миллионов рублей», — пояснила глава краевого минфина Вера Антропова.

В настоящее время в Забайкальском крае насчитывается порядка 25 тысяч безработных граждан, из них пособие в максимальном размере — 14 556 рублей — получают более десяти тысяч человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам ноября 2019 — января 2020 года Забайкалье замкнуло десятку самых «безработных» регионов России, попав на 76-е из 85 возможных мест. Концу 2020 г. показатели безработицы стали снижаться.

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