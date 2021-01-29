Чита, , 07:28 — REGNUM В Забайкальском крае в 2021 году возведут 20 универсальных спортивных площадок. Как пояснил первый вице-премьер правительства Забайкальского края Андрей Кефер, работа ведётся в рамках реализации плана социального развития центров экономического роста, на эти цели регион от Минвостокразвития России получил субсидию в размере 60 миллионов рублей.

«Спортивные площадки установят в 15 районах края и городе Чите. Все они должны быть возведены до конца августа текущего года», — пояснил чиновник.

Известно, что больше всего спортивных площадок в 2021 году установят в Забайкальском районе — три объекта, по одному в поселках Забайкальск, Степной и селе Абагайтуй.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на реализацию мероприятий по Плану социального развития центров экономического роста Забайкальскому краю предусмотрено 3,5 миллиарда рублей, в том числе на сферу физической культуры и спорта — 74,4 миллиона рублей.

Читайте также: Дальневосточная субсидия помогает с ремонтом медучреждений в Забайкалье