Чита, , 07:15 — REGNUM Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики и Министерство природных ресурсов и экологии согласовали «дорожную карту» плана мероприятий по проведению в 2021 году на территории Забайкальского края эксперимента по внедрению информационной системы «Лесвосток.рф». Такое же мероприятие будет проведено в Хабаровском крае.

Как пояснили в Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ, новый инструмент открывает публичный доступ к экономически значимой информации о лесах и запасах древесины.

Инвесторы смогут принять экономически обоснованное решение о выборе лесного участка, подготовить проектную документацию и подать заявку на его использование через электронный аукцион.

Все процессы — от подачи заявления и оформления документации до заключения договора аренды — полностью автоматизируются. В рамках эксперимента Рослесхоз и уполномоченные органы исполнительной власти Забайкальского и Хабаровского краев будут подключены к информационной системе Лесвосток. рф для ее тестирования и проверки данных.

На первом этапе пользователям будут доступны такие сервисные опции, как подбор лесного участка в целях проведения аукциона на право заключения договора аренды, получение и рассмотрение заявлений о проведении аукционов.

«Итоги эксперимента мы подведем 1 ноября 2021 года, после чего будут приняты решения о поэтапном расширении перечня услуг, которые предоставляются с помощью «Лесвосток.рф», а также о возможности тиражирования этого опыта в других регионах Дальнего Востока», — сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Как уже сообщало ИА REGNUM, система, разработанная фондом развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ, входит в ВЭБ. РФ), предоставляет пользователям доступ к актуальным сведениям о количественных и качественных характеристиках лесов Дальнего Востока. Она основана на применении цифровых технологий сбора, обработки, анализа данных о лесах из различных источников.

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