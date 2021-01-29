Пермь, , 06:52 — REGNUM В арбитраж Пермского края к белорусскому заводу по производству оборудования и спецтехники — ОАО «ЛМЗ Универсал» подан многомиллионный иск. Претензии к предприятию из Солигорска имеет АО «Копейский машиностроительный завод». Иск пока не принят к производству, и дата заседания не назначена, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление от машзавода поступило в суд 28 января 2021 года. Сумма исковых требований — 134 502 354,51 рубля.

По данным с сайта компании-ответчика, она входит в состав «Нива-Холдинга». Предприятие выпускает горно-шахтное, обогатительное, подъёмно-транспортное оборудование и иную продукцию. В 2019 году в Россию ушло 27% произведённой им продукции.

В середине января 2021 года в рамках другого спора по иску копейского завода к «ЛМЗ Универсал» вышестоящая инстанция вернула на пересмотр дело о признании факта использования изобретений, подтверждённых патентами, и запрете «совершать любые действия, нарушающие исключительные права АО «Копейский машиностроительный завод» на изобретения, подтвержденные патентами». Дело рассмотрят 16 февраля 2021 года. Речь идёт о патентах, связанных с проходческо-очистными комбайнами «Универсал-600». В рамках иска также было заявлено и финансовое требование — о взыскании убытков, сумма которых соответствовала новому иску. Вероятно, и в новом деле речь о них же.