Новосибирск, , 06:27 — REGNUM В Новосибирской области в декабре 2020 года выросли цены производителей сельскохозяйственной продукции. По сравнению с ноябрём 2020 года — на 9,9%. Об этом сообщил Новосибирскстат.

«В том числе на продукцию растениеводства — на 16,7%, на продукцию животноводства — на 0,1%», — уточнил региональный орган статистики.

Среди продукции растениеводства заметнее всего подорожали огурцы — на 60,6%, томаты - на 36,8%. Выросло в цене большинство зерновых культур: ячмень — на 10,6%, пшеница 3 и 4 класса, овес — на 4,5%.

В то же время, подешевел лук — на 11%.

Среди продукции животноводства выросли цены на яйца — на 0,7% и птицу — на 0,4%. Упал в цене крупный рогатый скот — на 1,3%.