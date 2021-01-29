Макао, Китай, , 06:25 — REGNUM В общей сложности 3,874 млн гостей постелили гостиницы Макао в 2020 году, что на 72,5% меньше в годовом исчислении, сообщает 28 января агентство Синьхуа.

Согласно последнему докладу Службы статистики и переписи населения Макао, среднее занятость гостиничных номеров в 2020 году пала на 62,2 процентных пункта относительно прошлого года до 28,6%.

Число гостей с материковой части Китая упало на 71,9% в годовом исчислении до 2,76 млн, что примерно составляет 71,2% от их общего числа, говорится в докладе ведомства. Среднее время проживания гостей составило 1,7 ночей, что на 0,2 ночи больше, чем в 2019 году.

За год в целом число гостей, прибывших по групповым путевкам, достигло 263 тыс. человек, что на 96,8% меньше, чем годом ранее. В декабре 2020 года было открыто в общей сложности 120 отелей и гостевых домов, что на 3% меньше, чем в прошлом году.

Количество свободных номеров сократилось на 8,2% до 35 тыс. В декабре в общей сложности 579 тыс. гостей зарегистрировались в отелях и гостевых домах в Макао, что свидетельствует о снижении на 52,5% в годовом исчислении, говорится в отчете.