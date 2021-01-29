Анастасия Степанова, 29 января 2021, 07:13 — REGNUM В Перми 28 января 2021 года произошло ЧП — загорелись помещения на территории порохового завода. В результате пожара травмы получили четверо человек, один из которых на сегодня находится в реанимации. ИА REGNUM выяснило, что представляет собой завод, а также, были ли ранее к нему претензии у надзорных органов.
ЧП на «Пермском пороховом заводе»
По сообщениям МЧС, в 8:30 по местному времени 28 января 2021 года на территории порохового завода на улице Гальперина в Перми произошло возгорание. Администрация самого предприятия уточняет, что возгорание произошло во время «погрузки безвозвратных производственных остатков (БПО) из склада в кузов транспортного средства». Пламя переместилось в помещение склада, в котором загорелась спецпродукция.
В 9:22 пожар был ликвидирован.
По данным минздрава Пермского края, при ЧП пострадали четверо, один из которых направлен на амбулаторное лечение. Трое мужчин — 30, 49 и 48 лет были доставлены в ожоговый центр. Один пациент находится в тяжёлом состоянии в реанимации. Состояние двух других рабочих медики оценили как удовлетворительное.
По факту происшествия СК СУ РФ по Пермскому краю возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).
Следователи, среди прочего, дадут правовую оценку «действиям лиц, ответственных за охрану труда и пожарную безопасность на предприятии».
О заводе
Федеральное казённое предприятие «Пермский пороховой завод» ведёт свою историю с 1934 года. На сегодня это одно из крупнейших предприятий оборонного комплекса России. Среди продукции — заряды и воспламенители к ракетным двигателям, поставляемые в рамках гособоронзаказа и договоров военно-технического сотрудничества. Завод — участник целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011−2020 годы».
По данным ЕГРЮЛ, в нынешней организационно-правовой форме предприятие учреждено в июне 1992 года. Учредителями были Министерство имущественных отношений РФ и Российское агентство по боеприпасам. Генеральным директором завода с 2014 года является Олег Миргородский. Он занял должность по результатам конкурса. До этого работал замгендиректора ОАО «Новосибирский механический завод «Искра» (входит в состав АО «Спецхимия» госкорпорации «Ростех»).
Для справки: 11 сентября 2006 года глава российского правительства Михаил Фрадков подписал распоряжение о создании федерального казённого предприятия «Пермский пороховой завод». Его учредили на базе федерального государственного унитарного предприятия «Пермский завод имени С. М. Кирова». Этим же документом ФНС России с Минздравсоцразвития РФ обязали списать долги ФКП «по федеральным налогам и сборам, пеням, подлежащим зачислению в федеральный бюджет и государственные внебюджетные фонды, за исключением задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, начисленным на момент создания указанного предприятия».
По данным ЕГРЮЛ, в активе госпредприятия — доли в двух коммерческих компаниях: ООО «Научно-производственное предприятие «Уретанмаш» (производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах) и ООО «Лечебно-профилактическое предприятие санаторий-профилакторий «Алмед».
«Уретанмаш» было учреждено в июле 1992 года. Владельцами в ЕГРЮЛ числятся, помимо порохового завода, пять физлиц — Дмитрий Филиппов, Анастасия Пашина, Альбина Ступинская, Виктор Лимонов и Татьяна Юрьева. Директором предприятия указан Сергей Михалкин — соучредитель фонда борьбы с криминальным ЖКХ, руководитель национального союза профессионалов антикризисного управления (Москва), соучредитель фонда противодействия криминальному банкротству.
Санаторий «Алмед» создан в декабре 1992 года. Среди владельцев ООО, кроме порохового завода, Анастасия Федяева, ОАО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов» (с декабря 2019 года в стадии банкротства), Нина Троицкая, Галина Жвакина и Денис Федяев (директор «Алмеда»).
Для справки: в 2018 году пороховой завод через суд требовал с санатория более 3,4 млн рублей долга по договору аренды, но по делу было заключено мировое соглашение. А в 2017 году завод взыскал с ООО убытки на сумму более 321 тыс. рублей. Из иска следовало, что пороховому предприятию на праве оперативного управления принадлежат канализационные сети и здание санатория-профилактория в Перми, которые переданы по договору аренды ООО с условием заключить договоры на оказание коммунальных услуг. Арендатор также обязался соблюдать требования Центра гигиены и эпидемиологии в Пермском крае, но «при проверке качества состояния стоков на сетях от здания профилактория по ул. Кировоградская, 112, организацией ВКХ выявлены превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ».
По открытым данным, Пермский завод был исполнителем почти 300 госконтрактов на общую сумму свыше 3,5 млрд рублей.
Отношения с надзорными органами
По данным ФГИС «Единый реестр проверок» Генпрокуратуры РФ, завод за последние годы проверяли 120 раз. Не все проверки надзорных ведомств заканчивались без нарушений.
Например, в июне 2019 года Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору проверило исполнение ранее выданного предписания, установив, что «паропроводам производства 11 «Энергокомплекс» цеха «Тепловодоснабжения», отработавшим нормативный срок службы, не проведена экспертиза промышленной безопасности» и те же паропроводы «не зарегистрированы в государственном реестре опасных производственных объектов».
Межрегиональное управление Федерального медико-биологического агентства в октябре 2018 года выявило многочисленные нарушения, в том числе, что «качество питьевой воды перед подачей в распределительную сеть (2 водоподъем) не соответствует гигиеническому нормативу по показателю алюминий», «процесс наполнения смесителей здания 304 Л/2 участка №6 производства «Полимер» технологическими жидкостями не снабжен сигнализацией о максимальном допустимом уровне их заполнения, осуществляется визуальный контроль, без уровнемеров», «на участке №3 производства «Полимер» при технологических процессах, связанных с выделением пыли и вредных веществ, в гардеробных здания 501 не предусмотрены респираторные», а также «не обеспечены безопасные условия труда для человека в целях предупреждения профессиональных заболеваний и заболеваний (отравлений), связанных с условиями труда», и так далее. Результаты проверки с выявленными нарушениями были оформлены на 116 страницах.
Помимо этого, ФГКУ «Специальное управление ФПС МЧС России» при проверке в июне 2018 года выявило, что «не обеспечена подача звуковых и световых сигналов СОУЭ во все помещения здания №11 (помещения лаборатории) с постоянным или временным пребыванием людей», «допускается применение строительных материалов (дерево) для отделки стен, на путях эвакуации в коридоре пристроя здания №5, с неизвестными показателями пожарной опасности», «не обеспечена защита дымовыми пожарными извещателями помещений административно-бытового комплекса здания №11/3» и так далее. Результат проверки соблюдения требований пожарной безопасности и нарушений был оформлен на 242 страницах.
Это далеко не все выявленные в разные годы нарушения на предприятии из списка опасных производств.