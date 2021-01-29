29 января 2021 | Время чтения 6 мин

Во время пожара на пороховом заводе в Перми пострадали четыре человека. У надзорных органов ранее уже были претензии к госзаводу.

Анастасия Степанова, , 07:13 — REGNUM В Перми 28 января 2021 года произошло ЧП — загорелись помещения на территории порохового завода. В результате пожара травмы получили четверо человек, один из которых на сегодня находится в реанимации. ИА REGNUM выяснило, что представляет собой завод, а также, были ли ранее к нему претензии у надзорных органов.

Федеральное казённое предприятие «Пермский пороховой завод» Fkpppz.ru

ЧП на «Пермском пороховом заводе»

По сообщениям МЧС, в 8:30 по местному времени 28 января 2021 года на территории порохового завода на улице Гальперина в Перми произошло возгорание. Администрация самого предприятия уточняет, что возгорание произошло во время «погрузки безвозвратных производственных остатков (БПО) из склада в кузов транспортного средства». Пламя переместилось в помещение склада, в котором загорелась спецпродукция.

В 9:22 пожар был ликвидирован.

По данным минздрава Пермского края, при ЧП пострадали четверо, один из которых направлен на амбулаторное лечение. Трое мужчин — 30, 49 и 48 лет были доставлены в ожоговый центр. Один пациент находится в тяжёлом состоянии в реанимации. Состояние двух других рабочих медики оценили как удовлетворительное.

По факту происшествия СК СУ РФ по Пермскому краю возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

Следователи, среди прочего, дадут правовую оценку «действиям лиц, ответственных за охрану труда и пожарную безопасность на предприятии».

О заводе

Федеральное казённое предприятие «Пермский пороховой завод» ведёт свою историю с 1934 года. На сегодня это одно из крупнейших предприятий оборонного комплекса России. Среди продукции — заряды и воспламенители к ракетным двигателям, поставляемые в рамках гособоронзаказа и договоров военно-технического сотрудничества. Завод — участник целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011−2020 годы».

По данным ЕГРЮЛ, в нынешней организационно-правовой форме предприятие учреждено в июне 1992 года. Учредителями были Министерство имущественных отношений РФ и Российское агентство по боеприпасам. Генеральным директором завода с 2014 года является Олег Миргородский. Он занял должность по результатам конкурса. До этого работал замгендиректора ОАО «Новосибирский механический завод «Искра» (входит в состав АО «Спецхимия» госкорпорации «Ростех»).

По данным ЕГРЮЛ, в активе госпредприятия — доли в двух коммерческих компаниях: ООО «Научно-производственное предприятие «Уретанмаш» (производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах) и ООО «Лечебно-профилактическое предприятие санаторий-профилакторий «Алмед».

«Уретанмаш» было учреждено в июле 1992 года. Владельцами в ЕГРЮЛ числятся, помимо порохового завода, пять физлиц — Дмитрий Филиппов, Анастасия Пашина, Альбина Ступинская, Виктор Лимонов и Татьяна Юрьева. Директором предприятия указан Сергей Михалкин — соучредитель фонда борьбы с криминальным ЖКХ, руководитель национального союза профессионалов антикризисного управления (Москва), соучредитель фонда противодействия криминальному банкротству.

Санаторий «Алмед» создан в декабре 1992 года. Среди владельцев ООО, кроме порохового завода, Анастасия Федяева, ОАО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов» (с декабря 2019 года в стадии банкротства), Нина Троицкая, Галина Жвакина и Денис Федяев (директор «Алмеда»).

По открытым данным, Пермский завод был исполнителем почти 300 госконтрактов на общую сумму свыше 3,5 млрд рублей.

Отношения с надзорными органами

По данным ФГИС «Единый реестр проверок» Генпрокуратуры РФ, завод за последние годы проверяли 120 раз. Не все проверки надзорных ведомств заканчивались без нарушений.

Например, в июне 2019 года Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору проверило исполнение ранее выданного предписания, установив, что «паропроводам производства 11 «Энергокомплекс» цеха «Тепловодоснабжения», отработавшим нормативный срок службы, не проведена экспертиза промышленной безопасности» и те же паропроводы «не зарегистрированы в государственном реестре опасных производственных объектов».

Межрегиональное управление Федерального медико-биологического агентства в октябре 2018 года выявило многочисленные нарушения, в том числе, что «качество питьевой воды перед подачей в распределительную сеть (2 водоподъем) не соответствует гигиеническому нормативу по показателю алюминий», «процесс наполнения смесителей здания 304 Л/2 участка №6 производства «Полимер» технологическими жидкостями не снабжен сигнализацией о максимальном допустимом уровне их заполнения, осуществляется визуальный контроль, без уровнемеров», «на участке №3 производства «Полимер» при технологических процессах, связанных с выделением пыли и вредных веществ, в гардеробных здания 501 не предусмотрены респираторные», а также «не обеспечены безопасные условия труда для человека в целях предупреждения профессиональных заболеваний и заболеваний (отравлений), связанных с условиями труда», и так далее. Результаты проверки с выявленными нарушениями были оформлены на 116 страницах.

Помимо этого, ФГКУ «Специальное управление ФПС МЧС России» при проверке в июне 2018 года выявило, что «не обеспечена подача звуковых и световых сигналов СОУЭ во все помещения здания №11 (помещения лаборатории) с постоянным или временным пребыванием людей», «допускается применение строительных материалов (дерево) для отделки стен, на путях эвакуации в коридоре пристроя здания №5, с неизвестными показателями пожарной опасности», «не обеспечена защита дымовыми пожарными извещателями помещений административно-бытового комплекса здания №11/3» и так далее. Результат проверки соблюдения требований пожарной безопасности и нарушений был оформлен на 242 страницах.

Это далеко не все выявленные в разные годы нарушения на предприятии из списка опасных производств.