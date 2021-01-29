Иу, Китай, , 04:19 — REGNUM Китайский город Иу в провинции Чжэцзян, являющийся крупнейшим хабом Китая в области торговли ширпотреба, намерен запустить более 1500 поездов в Европу за 2021 года, сообщает 28 января агентство Синьхуа.

Количество грузовых маршрутов, связывающих Иу с Европой через Синьцзян в 2020 году, превысило 1399, что на 165% больше в годовом исчислении, говорится в докладе, представленном в рамках ежегодной сессии законодательного органа провинции Чжэцзян.

Будучи крупным драйвером Китая в области торговли, Чжэцзян увеличил экспорт на 9,1% в годовом исчислении до почти 2,52 трлн юаней (около $388,5 млрд.) в прошлом году. Это составляет порядка 14% от общего объема экспорта страны.