Гуйян, Китай, , 04:06 — REGNUM Объем внешней торговли провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая взлетел на 20,6% в годовом исчислении до 54,65 млрд юаней (около $8,43 млрд) в 2020 году, сообщает 28 января агентство Синьхуа.

Экспорт провинции вырос на 31,9% до 43,16 млрд юаней, в то время как импорт достиг 11,49 млрд юаней, увеличившись на 8,9% в годовом исчислении. Частные предприятия сыграли ключевую роль в развитии внешней торговли провинции в прошлом году, обеспечив 35,53 млрд юаней или 65% от общего ее объема.

Специальный административный район Гонконг стал крупнейшим торговым партнером Гуйчжоу в прошлом году, а объем торговли между ними взлетел на 62,4% до 18,26 млрд юаней. Торговля региона со странами инициативы «Пояса и пути» выросла на 23,4% до 13,47 млрд юаней в прошлом году.

По данным столицы провинции города Гуйяна, местные деликатесы, чай, зажигалки и гитары были основными экспортными товарами в прошлом году. Гитары, произведенные в уезде Чжэнань, одной из крупнейших баз по производству гитар в мире, экспортировались более чем в 40 стран и регионов мира.