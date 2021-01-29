Пекин, , 03:59 — REGNUM Торговля сельхозпродукцией между Китаем и Россией достигла рекордных $5,55 млрд в 2020 году, сообщили 28 января в Министерстве коммерции КНР.

Импорт сельхозпродукции Китаем из России достиг $4,09 млрд в 2020 году, что на 13,7% больше в годовом исчислении, сообщил пресс-секретарь министерства Гао Фэн во время очередной пресс-конференции.

Китай стал крупнейшим российским рынком экспорта фермерской продукции и мяса, отметил Гао. Двустороння торговля выросла во второй половине прошлого года.

Импорт Китаем навалочных грузов вроде нефти, газа и железной руды из России значительно вырос, в то время как экспорт электронных устройств из Китая в Россию взлетел стремительно.

Китай оставался крупнейшим торговым партнером России 11 лет подряд, в то время как Россия стала десятым по величине торговым партнером Китая. Китай намерен и дальше укреплять сотрудничество с Россией в борьбе с COVID-19, а также в деле развития двусторонней торговли.