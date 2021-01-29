Москва, , 03:54 — REGNUM Судья арбитража Москвы Аюна Цыдыпова взыскала с Минобороны России в пользу ФГУП «13 судоремонтный завод Черноморского флота» более 74 млн рублей. Средства фигурировали как неосновательное обогащение ведомства. Вердикт ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Иск завода, подведомственного самому министерству, поступил в суд в июне 2020 года. Истец требовал взыскать «сумму неосновательного обогащения в размере 7 405 812 рублей 86 копеек». Требования были удовлетворены полностью. Детали спора пока неизвестны.

Напомним, по другому делу, где истцом выступала фирма из дивизиона госкорпорации «Ростех», — ООО «Швабе-Москва» в пользу министерства взыскали почти 70 млн рублей. Сумма фигурировала как неустойка по госконтракту.