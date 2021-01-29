Пекин, , 03:53 — REGNUM Китай оставался крупнейшей в мире страной по объемам торговли товарами в последние пять лет, где импорт и экспорт достигли рекордной доли мирового рынка, сообщает 28 января агентство Синьхуа.

Объем внешней торговли Китая достиг 12,8% от общемирового за первые 10 месяцев 2020 года, увеличившись с 11,9% в 2015 году и достигнув исторической отметки, заявил глава Главного управления таможни КНР Ни Юэфэн.

Общий объем импорта и экспорта страны вырос на 17,2%, достигнув 146,37 трлн юаней (около $22,57 трлн) за время 13-й Пятилетки (2016−2020).

Китай оправился от трудностей и вызовов, продиктованных экономической и эпидемиологической ситуацией 2020 года, и обеспечил позитивный экономический рост, отметили в управлении, став чуть ли не единственной крупной экономикой мира, сумевшей это сделать.