Симферополь, , 03:42 — REGNUM Арбитражный суд Крыма прекратил производство по иску крупной компании — ООО «Южная пригородная пассажирская компания» к министерству экономического развития региона. Истец отозвал свои претензии, касающиеся выплаты субсидии, предусмотренной для поддержки бизнеса, пострадавшего в свете пандемии коронавируса, передаёт ИА REGNUM.

О причинах отзыва иска не сообщается. В определении суда отмечено, что от истца к дате заседания «поступило письменное ходатайство об отказе от заявленных требований в полном объёме и прекращении производства по делу».

Основанием для иска, поданного осенью 2020 года, стал отказ министерства в предоставлении субсидии за апрель 2020 года. Субсидия фигурировала как мера поддержки бизнеса, который наиболее пострадал «в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции». Истец требовал обязать минэкономразвитие Крыма включить компанию в реестр получателей госпомощи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Южная пригородная пассажирская компания» создана в ноябре 2019 года и принадлежит московскому АО Транспортная компания «Гранд сервис экспресс». Протяжённость дорог его курсирования — более 3 тыс. км.