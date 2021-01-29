Пекин, , 03:41 — REGNUM Онлайн-продажи, которые стали важной движущей силой борьбы с нищетой, значительно выросли в бедных районах Китая, достигнув $46,49 млрд по всем 832 бедным уездам страны национального уровня в прошлом году, сообщили 28 января в Министерстве коммерции КНР.

В четвертом квартале прошлого года бедные уезды обеспечили рост интернет-продаж на уровне 30,4% в годовом исчислении до 94,57 млрд юаней, сообщил пресс-секретарь министерства Гао Фэн в рамках регулярной пресс-конференции.

В данных уездах проживало около 3,07 млн онлайн-ритейлеров по данным на конец прошлого года, что на 13,7% больше, чем в конце 2019 года. Сектор розничных онлайн-продаж, включая сектор общепита и туризма, вернулся к доэпидемиологическому уровню.

Онлайн-продажи сельхозпродукции в 832 бедных уездах выросли на 43,5% в годовом исчислении до 40,66 млрд юаней в прошлом году. Темпы роста оказались на 14,6 процентных пункта выше, чем в 2019 году.

Напомним, что Китай обещал искоренить нищету до конца прошлого года на 10 лет быстрее плана искоренения нищеты в рамках Целей устойчивого развития ООН до 2030 года.