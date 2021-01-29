Детройт, США, , 03:40 — REGNUM Перевооружение заводов General Motors (США) под выпуск электромобилей завершится по большей части к 2035 году, говорится в опубликованном 28 января заявлении компании.

Руководство автогиганта рассчитывает, что в прогнозируемые сроки с конвейеров не сойдёт ни одна машина, которая является источником выхлопных газов. Аналогичным образом General Motors к 2040 году собирается усовершенствовать производственные мощности, на которых выпускаются автомобили.

Отмечается также, что к концу 2025 года 40% продаваемых компанией в США моделей будут приходиться на машины с электрическим двигателем.

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