Пекин, , 03:34 — REGNUM Бюджетный доход Китая просели на 3,9% в годовом исчислении до 18,29 трлн юаней (около $2,8 млрд) в 2020 году, сообщает 28 января агентство Синьхуа.

Центральные власти Китая собрали 8,28 трлн юаней в бюджет, что на 7,3% ниже в годовом исчислении, в то время как сборы местных властей просели только на 0,9% до почти 10 трлн юаней, сообщили в Министерстве финансов КНР.

Налоговые поступления в общей сложности составили 15,43%, что на 2,3% ниже, чем годом ранее. В частности, сборы НДС упали на 8,9% в годовом исчислении до почти 5,68 трлн юаней, в то время как сборы налога на внутреннее потребление просели на 4,3% до 1,2 трлн юаней.

Доходы в бюджет с НДФЛ выросли 11,4% в годовом исчислении до 1,16 трлн юаней за указанный период. При этом, доход НДС и налог на потребление с импортных товаров составил 1,45 трлн юаней, что на 8,1% ниже, чем годом ранее.