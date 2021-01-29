Магадан, Магаданская область, , 03:30 — REGNUM В Магаданской области 27 января было подписано инвестиционное соглашение о комплексном развитии и реконструкции аэропорта столицы Колымы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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«АБС Магадан» (Аэропорты большой страны) — совместное предприятие УК «Аэропорты Регионов» и «Новапорт Холдинг», в декабре 2020 года выиграло конкурс на право модернизации аэропорта.

Новый пассажирский терминал будет площадью не менее 10 тыс. кв. метров с суммарной пропускной способностью 800 пассажиров в час и сопутствующей инфраструктуры.

Будет установлено два телетрапа и комфортные залы ожидания. В соответствии с условиями соглашения компания «АБС Магадан» также инвестирует в оснащение грузового комплекса с пропускной способностью не менее 12 тыс. тонн грузов и почты в год.

Строительство начнётся в середине 2022 года, сдача терминала в эксплуатацию запланирована на начало 2025 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в тюменском городе Тобольске новый аэропорт откроется во второй половине 2021 года.