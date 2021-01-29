Москва, , 03:19 — REGNUM Арбитраж Москвы отказал компании из дивизиона госкорпорации «Ростех» во взыскании 267 млн рублей с Минобороны России, но при этом частично удовлетворил встречный иск министерства. С ООО «Швабе-Москва», которое входит в холдинг «Швабе» (Ростех), было взыскано почти 70 млн рублей. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

В конце января 2020 года компания «Швабе-Москва», которая занимается оптовой торговлей техникой, оборудованием и инструментами, применяемыми в медицинских целях, обратилась с иском о взыскании с Минобороны РФ стоимости поставленного товара в размере 267,5 млн рублей, а также обязании принять две единицы товара по госконтракту от 25 декабря 2017 года. Контракт был заключен на поставку трёх медицинских отрядов (специального назначения) на базе пневмокаркасных сооружений, включая монтажные и пусконаладочные работы, инструктаж (обучение) специалистов заказчика. Грузополучателями были ФГКУ «425 Военный госпиталь» в Новосибирске и госучреждение «1472 Военно-морской клинический госпиталь» в Севастополе.