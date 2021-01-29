Тегеран, , 08:25 — REGNUM 28 января президент Ирана Хасан Рухани заявил, что, несмотря на жесткие санкции США, Исламская Республика экспортировала ненефтяных товаров на сумму 28 миллиардов долларов за последние 10 месяцев текущего иранского года (начавшегося 20 марта). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Президент сделал это замечание во время церемонии открытия ряда сельскохозяйственных проектов в то время, как страна приближается к празднованию 42-й годовщины победы Исламской революции 1979 года.

Рухани также заявил, что за последние 10 месяцев иранский импорт составил 30 миллиардов долларов. Он подчеркнул, что товарооборот Ирана мог бы быть даже больше нынешнего показателя, однако вспышка COVID-19 вызвала снижение внешней торговли страны за последний год.

Рухани также высоко оценил сопротивление иранского народа максимальному давлению США, заявив, что народ взялся за руки и сохранил единство для достижения своих великих целей.