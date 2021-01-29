Урумчи, Китай, , 02:32 — REGNUM Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая резко увеличил объем инвестиций в основной капитал в 2020 года, сообщает агентство Синьхуа.

Инвестиции в основной капитал региона выросли на 16,2% за 2020 году, что на 13,7 процентных пункта быстрее, чем в 2019 году, если верить официальным данным властей региона.

Количество новых проектов, строительство которых стартовало в регионе взлетело более чем на 40% в годовом исчислении за прошедший 2020 год. Инвестиции в добывающей сектор более чем удвоились за год, достигнув пика за последние десять лет.

Инвестиции в инфраструктуру также сохранили стремительный рост, увеличившись на 28% в годовом исчислении, в то время как инвестиции в общественное здравоохранение и социальную работы взлетели на 130% относительно предыдущего года.