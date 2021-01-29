Белград, , 02:47 — REGNUM Сербия в настоящее время импортирует газ только из России, но при этом она не собирается отказываться от прокладки каких-либо иных маршрутов газопроводов, заявила 28 января в интервью американской газете министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Зорана Михайлович. Министр также опровергла обвинения в том, что она «американская марионетка», а также то, что Москва «даёт указания» директору «Сербиагаса» Душану Баятовичу. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика.

Она подтвердила, что формулировки о том, что она «американская марионетка» — смешны, и что она работала в газовой сфере в течение последних шести лет, как с российскими, так и с американскими компаниями, Турцией, Азербайджаном и многими другими странами.

«Никакая Россия не даёт указания директору «Сербиагаса». И все эти истории о больших заговорах, как какие-то директора работают в интересах каких-то стран, являются неправдой», — подчеркнула министр.

«Газ становится топливом 21 века как с политической, так и с экономической точки зрения. Сербия диверсифицировала свои пути, и это важный и хороший шаг. Мы не диверсифицировали поставщиков… Важно то, что газовая стабильность равна политической стабильности. Я думаю, что Сербия всеми возможными способами попытается остаться транзитным коридором, и мы не будем отказваться ни от одного маршрута, который должен пройти через Сербию, и это могут быть не только российские поставщики. И я думаю, что теперь всем ясно, что пути назад нет», — отметила Михайлович.