Анкара, , 22:28 — REGNUM Топ-менеджер немецкой компании Siemens Ларс Бондо Крогсгаард в интервью турецкому телеканалу 28 января заявил, что сектор ветроэнергетики является очень привлекательным для отечественных и иностранных инвесторов в Турции. Он добавил, что инвесторы полагаются на высокий потенциал Турции для развития этой сферы. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7.

Крогсгаард отметил, что вспышка пандемии нового типа коронавируса побудила весь мир обратить внимание на проблемы изменения климата и еще больше повысила важность возобновляемых источников энергии.

«Наша компания может помочь Турции раскрыть свой огромный потенциал, поделившись своим опытом, знаниями, новейшими технологиями и, конечно же, инвестициями», — подчеркнул Кросгаард.

Напомним, Siemens в составе консорциума, в который также входят турецкие Kalyon Enerji и Turkerler Holding, выиграла аукцион на ветрогенерацию, проведенный в Турции в августе 2017 г. Сфера деятельности Siemens включает поставку, ввод в эксплуатацию турбин и 15-летнее соглашение об обслуживании.