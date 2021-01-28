Милан, Италия, , 21:44 — REGNUM По итогам 2020 года пассажиропоток аэропортов Италии снизился почти в 4 раза в сравнении с данными за 2019 год, сообщили в национальной профильной бизнес-ассоциации Assaeroporti в четверг, 28 января.

Медицинская проверка в аэропорту Италии (сс) Dipartimento Protezione Civile

Было перевезено 53 миллиона пассажиров (годом ранее — 193 миллиона).

Пассажиропоток из стран из-за пределов ЕС сократился на 81,2%, из других стран ЕС — на 77,5%, внутренний пассажиропоток — на 61,3%.

Общенациональный карантин в Италии продлился с марта по май 2020 года. Вновь ограничивать экономическую активность — но уже фрагментарно — власти начали с приходом «второй волны» осенью 2020 года. Страна потеряла миллиарды евро из-за отсутствия туристов, сокращения объемов производства и экспорта. По итогам года объем ВВП снизится на 10−15%, считают эксперты, власти страны полагают, что на 9%. Госдолг Италии вырос на 20% ВВП, превысив отметку в 150% ВВП.

Число безработных, по экспертным оценкам, выросло на миллион человек, в основном речь идет о гражданах с временными и «серыми» контрактами, занятых в сферах туризма, общественного питания, торговли. Власти Италии оказали гражданам и бизнесменам страны помощь на сумму в десятки миллиардов евро, в том числе кредитных средств, ЕС помогает Италии в основном кредитами — на общую сумму около 200 млрд евро.