Киев, , 21:07 — REGNUM Госагентство автомобильных дорог Украины объявило о начале строительства двух дорог и модернизацию моста в Закарпатской области страны.

Об этом 28 января сообщила пресс-служба ведомства.

В сообщении отмечается, что проекты планируется реализовать за кредитные средства в 50 млн евро, который готова предоставить Венгрия. На каких условиях выдается этот кредит, в сообщении не уточняется.

Ведомство уточняет, что речь идет о строительстве обходной дороги вокруг города Берегово (районный центр в Закарпатье в нескольких километрах от границы с Венгрией, где живут преимущественно этнические венгры) и дальше — до таможенного поста «Лужанка» на границе; о строительстве дороги первой технической категории, которая станет продолжением венгерской трассы М3 от Будапешта до Вашарошномень через территории Украины, а также о модернизации моста через реку Тиса, который был построен еще в 1913 году.

ИА REGNUM напоминает, что 27 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не видит оснований подозревать «венгерский сепаратизм» на Закарпатье.

«Также, нет оснований считать, что украинское государство хочет нанести какой-либо вред украинским венграм Закарпатья. Мы — одна страна, одно общество, и так будет всегда», — подчеркнул Кулеба.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто также заверил, что каких-либо сепаратистских намерений со стороны венгров Закарпатья не существует, а все обвинения, связанные с сепаратизмом, «не имеют никакого смысла».