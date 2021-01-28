Саранск, , 20:25 — REGNUM В строительные программы важно включать не только крупные и финансовоемкие объекты, но и не забывать о небольших, но важных для людей направлениях, например, о благоустройстве дворов. Об этом заявил врио главы республики Артем Здунов в ходе совещания с членами правительства по развитию строительной отрасли.

«Можно сделать стадион и хвалиться этим стадионом. А люди выходят из дома, и эту скамейку, этот фонарь, которые им поставили, видят каждый день. Они об этом помнить будут, что скамейки и лампы им поменяли, дорогу сделали. А на стадион человек придет, может быть, раз в жизни на какое-то мероприятие, а может, и не придет совсем», — пояснил руководитель региона.

Он задался вопросом, если все так хорошо, как докладывают подчиненные, если жителей республики устраивают «все эти дворцы спорта», почему от 1 млн человек ранее проживающих в республики осталось только 780 тысяч.

«Это значит, людям нужно что-то другое. Поэтому поближе к людям будьте… Гигантомания Мордовии не по карману. И людям она не нужна», — считает Здунов.

Врио главы республики призвал уточнять, что именно людям нужно и отметил, что за небольшие деньги можно привести в порядок 100, 200 и 300 дворов. Когда речь идет о людях и комфортном их проживании — мелочей нет.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2020 года объем строительных работ в регионе увеличился на 9% по сравнению с предыдущим годом. Всего в республике построено 324,5 тыс. кв метров жилья. В 2021 году планируется довести объём строительных работ до 340 тыс. кв метров. Общая сумма финансирования строительства объектов социальной, инженерной инфраструктуры и жилья составит около 5 млрд рублей.

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