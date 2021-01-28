Бишкек, , 20:23 — REGNUM В настоящее время средняя цена на литр бензина АИ-92 в Киргизии по сравнению с январем 2020 года снизились на 3,5 сома (3,1 рубля) или на 8,6%. Об этом говорится в материалах национального статистического комитета.

За последний год средняя по республике цена на дизельное топливо также упала — на 7,6 сома (6,8 рубля) или на 17,1%.

При этом дороже всего бензин и дизтопливо продаются в городе Исфане — по 40 сомов (35,9 рубля) за литр.

Самый дешевый бензин обнаружился в селе Покровка — 34,5 сома (31 рубль) за литр, а дизельное топливо наиболее дешево в городах Кара-Балта и Балыкчы — около 35,2 сома (31,6 рубля).

Максимальное снижение цен на бензин АИ-92 за последний год наблюдалось в городе Кербене — на 4,9 сома (4,4 рубля) или на 12%.

Наряду с этим, наибольшее снижение цен на дизельное топливо отмечено в городе Караколе — почти на 8,6 сома (7,7 рубля) или на 19,5%.