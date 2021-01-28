Москва, , 19:43 — REGNUM Реальные располагаемые денежные доходы граждан России в 2020 году снизились на 3,5% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает 28 января Росстат.

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Согласно данным ведомства, реальные доходы населения росли только в I квартале 2020 года — на 1% в годовом выражении. Во II квартале показатель упал на 7,9%, в III квартале снижение замедлилось до 5,3%, в IV квартале — до 1,7%.

Реальные располагаемые денежные доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, включая налоги и сборы, проценты по кредитам и прочее, скорректированные на инфляцию.

Зафиксированное Росстатом снижение показателя в минувшем году стало самым высоким с 2016 года, когда реальные располагаемые доходы граждан снизились на 4,5%. В 2019 году реальные доходы населения выросли на 1%.

Представленные данные также оказались хуже прогноза Минэкономразвития, которое ожидало снижения реальных располагаемых доходов по итогам года на 3%. При этом на 2021 год ведомство прогнозирует их рост на 3%.