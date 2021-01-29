Вашингтон, , 08:49 — REGNUM Исследователи посчитали, что более 10 тысяч магазинов и торговых центров закроются по всей Америке в этом году, что поставит новый рекорд. Пандемия коронавируса продолжает наносить ущерб промышленности США — компании составляют новый анализ насчет того, сколько сотрудников им придется сократить, пишет 28 января CNBC.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: отметка в 100 млн и паспорта вакцинации — все новости»

Закрытие 10 тысяч магазинов поднимет уровень банкротства в стране на 14% по сравнению с 2020-м, согласно исследованию Coresight Research.

Напомним, что посещаемость торговых центров и магазинов в США упала с начала пандемии в марте 2020. Ситуация ухудшилась после того, как во многих штатах был объявлен карантин.

Исследования показывают, что 40% потенциальных потребителей вернутся в магазины после вакцинации. Однако утверждается, что моментального наплыва покупателей все же не будет.