Пекин, , 19:35 — REGNUM Подводя итоги торговли между Россией и Китаем в сфере сельскохозяйственной продукции, в министерстве коммерции КНР отметили превращение страны в крупнейший экспортный рынок для продукции российского сельского хозяйства. Об этом 28 января сообщает Синьхуа, ссылаясь на заявления, сделанные на пресс-конференции в Пекине официальным представителем ведомства Гао Фэном.

Общий сельскохозяйственный товарооборот, по его словам, превысил 5,5 млрд долларов, из них более 4 млрд приходятся на китайский импорт из России; быстрыми темпами растут объемы и общего товарооборота. В рамках этих тенденций особо подчеркивается, что Китай является для России главным торговым партнером уже одиннадцатый год подряд, а Россия стала десятым по величине торговым партнером КНР.