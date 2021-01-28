Тюмень, , 19:32 — REGNUM В Тюменской области разрабатывается региональная стратегия цифровой трансформации до 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора области.

Напомним, по поручению президента РФ Владимира Путина стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики и социальной сферы должны быть утверждены во всех регионах страны до 1 сентября 2021 года.

В Тюменской области создаётся целостный и многовекторный, адресный план действий по обновлению и развитию тюменской «цифры» для повышения качества жизни граждан. Первоочередной цифровизации в регионе подлежат государственное управление, здравоохранение, образование, развитие городской среды, транспорт и логистика. К разработке стратегии привлекут IТ-сообщества и федеральных отраслевых экспертов.

В рамках нацпроекта по цифровизации планируется создание в тюменской области IТ-кластера, а также комплексных мер государственной поддержки IТ-компаний. Отдельное внимание уделено импортозамещению в сфере программного обеспечения.