Саранск, , 19:25 — REGNUM В Мордовии по итогам 2020 года объем строительных работ увеличился на 9% по сравнению с предыдущим годом. Всего в республике построено 324,5 тыс. кв метров жилья, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В 2021 году планируется довести объём строительных работ до 340 тыс. кв метров. Общая сумма финансирования строительства объектов социальной, инженерной инфраструктуры и жилья составит около 5 млрд рублей.

Наиболее крупные проекты — строительства школы на 1450 мест в четвертом микрорайоне «Юбилейного», а также хирургического корпуса Детской республиканской больницы и поликлиники онкологического диспансера в Саранске.

Как сообщало ИА REGNUM, основным драйвером развития в период пандемии стали национальные проекты, на реализацию которых в республике направлено 17 млрд рублей в этом году. На эти средства было запланировано возведение и ремонт почти 120 объектов.