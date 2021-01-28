Вашингтон, , 18:20 — REGNUM Застряв в тисках пандемии коронавируса, экономика США поднялась на 4% за последние три месяца 2020-го, но показала антирекордный спад за последние 74 года. Об этом 28 января передает Associated Press.

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В 2020 году коронавирус вызвал самый сильный с конца Второй мировой войны экономический спад в США. Экономический ущерб последовал за вспышкой пандемии в марте 2020-го. В результате десятки миллионов американцев остались без работы.

Эксперты подсчитали, что навсегда утеряны около 5 млн рабочих мест. Это вызвало волну безработицы в ресторанной индустрии и заставило бесчисленное количество американцев искать заработок в других секторах.