Вашингтон, , 17:59 — REGNUM Объём ВВП США в 2020 году сократился на 3,5%. Такая предварительная оценка приводится в распространённом 28 сентября пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли США.

Речь идёт о первом годовом снижении американской экономики с 2009 года, когда ВВП страны сократился на 2,5%. Это также самое высокое падение показателя с 1946 года — тогда снижение составило 11,6%.

Напомним, ранее Международный валютный фонд улучшил свой прогноз по росту ВВП Соединённых Штатов в 2021 году с прежних 3,1% до 5,1%.