Москва, , 17:32 — REGNUM Для полного восстановления российской концертной индустрии потребуются годы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 января заявила общественный омбудсмен в сфере организации культурно-массовых мероприятий Ольга Шпигальских.

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«Разрешение о максимально допустимой загрузке театрально-концертных площадок в Москве на 50%, безусловно, даст шанс некоторым концертным площадкам и мероприятиям право на жизнь, — сказала она. — При 50-процентной загрузке залов крайне сложно выйти на окупаемость, то есть в ноль, однако некоторый объем мероприятий все же сможет состояться, если, например, существенно уменьшить расходы. При этом в Санкт-Петербурге все еще действует неравное ограничение для театров и концертных залов. Так, например, театральные площадки могут принимать зрителей с загрузкой 50%, а для концертных залов все еще держится ограничение 25%».

По ее словам, говорить о восстановлении концертной индустрии пока рано, и в сегодняшних условиях давать прогнозы сложно — ее спасет только полное снятие ограничений во всей стране и возвращение к привычным темпам работы.

«Онлайн-формат для концертной индустрии — это не выход: мероприятия, которые проходят в формате онлайн, коммерческого успеха принести не могут. Зритель приходит на шоу и концертные площадки за атмосферой, энергией, ощущением праздника. В онлайн-формате реализовать такие задачи практически невозможно, — сказала она. — Что касается ивент-индустрии (организация мероприятий и праздников — прим. ИА REGNUM), то онлайн-формат здесь оказался более востребованным. Зум-встречи быстро набрали популярность, но также быстро стало понятно, что такой формат однообразен».

В свою очередь, генеральный директор международной сети интерактивных развлечений Владимир Жиганов рассказал, что пандемия подхлестнула сферу развлечений на создание совершенно новых онлайн-форматов, которые останутся жить и тогда, когда болезнь будет побеждена, а ограничения сняты. Например, появились онлайн-квесты и корпоративы. Кроме того, появились корпоративные онлайн-тимбилдинги.

«Будущее онлайн-тимбилдинга — раскрытие потенциала сотрудников через игры. Это станет не просто развлечением, а серьезным прикладным инструментом для психологов и сотрудников отдела кадров». — уверен Жиганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Москве отменили ограничения на ночную работу баров, дискотек и ночных клубов после 23:00.

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