Москва, , 17:30 — REGNUM Если в мировой экономике реализуется благоприятный сценарий развития, то возможно, что это приведет к снижению цен на золото, так как из-за нехватки ликвидности для раскрутки экономики может вырасти его предложение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 января заявил доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова, комментируя падение потребительского спроса на золото в 2020 году.

«Снижение потребительского спроса на рынке золота в 2020 году было вполне прогнозируемо. Уже во II полугодии 2020 года в мире отмечалось почти двукратное падение спроса со стороны ювелирной промышленности, что стало отражением потребительских предпочтений. В России к концу III квартала спрос в этом сегменте упал почти на четверть», — сказала Воронкова.

Объективные причины снижения потребительского интереса к золоту обусловлены пандемическим кризисом. К ним можно отнести повышение мировых цен на золото, осторожность потребительских настроений, рост безработицы, снижение располагаемых доходов домохозяйств.

«Перспективы рынка золота связаны с будущим мирового хозяйства, — уверена Воронкова. — Благоприятный сценарий экономического развития, возможно, приведет к снижению цен на золото, так как из-за нехватки ликвидности для раскрутки экономики может вырасти его предложение. Как известно, ювелирная промышленность развивается на фоне именно понижательного ценового тренда на золото».

Кроме того, она отметила, что экономическая стабилизация также может стимулировать отложенный потребительский спрос на рынке золота.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что по мере выхода из вызванного пандемией кризиса и активизации мировой экономики товарный спрос на золото будет восстанавливаться.

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