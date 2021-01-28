Москва, , 17:29 — REGNUM Когда руководитель Минсельхоза РФ говорит о том, что необходимо избежать необоснованного роста цен на молочную продукцию, то возникает вопрос: кого конкретно это ведомство хочет призвать к ответу в том случае, если необоснованный рост все-таки произойдет? Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 января заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов.

«Кто и кому в рыночной экономике должен обосновывать скачок цен на молочные продукты? В мире наблюдается скачок цен на пшеницу, что приводит к скачку цен на зерновые, которые повлияют на рост цен на молочную продукцию в том числе. С кого министерство сельского хозяйства в этой экономической цепочке хочет спросить за «необоснованный», но, похоже, неизбежный скачок цен? — поинтересовался Ордов. — Министерство сельского хозяйства проводит вербальные интервенции с явно непрогнозируемым результатом: то ли производители испугаются и перестанут повышать цены, то ли испугаются и перестанут производить вообще некоторые виды продуктов».

Ордов обратил внимание на то, что поголовье коров в России перманентно снижается, но зато растут надои.

«Сельское хозяйство — это инвестиционный процесс длительного цикла и регуляторных положительных чудес не любит, — уточнил экономист. — Рентабельность молочного производства не самая завидная, поэтому критерий «обоснованности» роста цен становится ключевым, но как раз про него нам никто из регуляторов ничего и не пытается объяснить».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Делягин заявил, что скачок цен на молоко вполне возможен.

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