Москва, , 17:26 — REGNUM Даже 2020 год не стал для российских банков кризисным, так как их чистый процентный доход вырос на 8,8%, а комиссионный доход — на 9,6%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 января заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал прогнозы международного рейтингового агентства S&P о том, что российские банки недополучат почти 1,5 трлн дохода в 2021—2022 годы.

«Данные S&P стоит рассматривать не как статистику, а как указание на формирующийся в банковском секторе тренд, — сказал Ордов. — Банки достаточно гибко управляют направлениями инвестирования своего капитала и в условиях низких ставок отдают предпочтение спекулятивным операциям на фондовом и валютном рынках».

По его словам, одним из факторов снижения процентного дохода является низкая процентная ставка по банковскому депозиту, которая заставляет граждан присматриваться к другим формам сохранения своих сбережений, тем самым сокращая базу дешевого фондирования для кредитных организаций.

«Волатильность рубля, очередные рекорды фондовых индексов, рост цен на жилую недвижимость становятся главными факторами, привлекающими инвесторов и создающими конкуренцию традиционным банковским продуктам. А агрессивное развитие сложных финансовых инструментов, предлагаемых физическим лицам, позволит увеличить комиссионные доходы банковского спрута, — сказал Ордов. — Даже 2020 год не стал для банков кризисным, так как чистый процентный доход банковского сектора вырос на 8,8%, а комиссионный доход на 9,6%».

Кроме того, он уточнил, что российские экономические власти перешли в режим эмиссии денег, а делать это без привлечения банковской системы не получится.

«Поэтому и в 2021 году банки останутся главными бенефициарами посткризисного восстановления экономической активности», — убежден Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что российским банкам, скорее всего, придется повысить ставки по вкладам, что, как следствие, приведет и к росту ставок по кредитам.

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