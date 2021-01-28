Москва, , 17:24 — REGNUM По мере выхода из вызванного пандемией кризиса и активизации мировой экономики товарный спрос на золото будет восстанавливаться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 января заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб. Так он прокомментировал информацию о том, что в мире в 2020 году потребительский спрос на золото оказался на минимальном с 2009 года уровне.

«На протяжении 2020 года экономическое положение многих стран серьезно ухудшалось, а доходы населения падали. Потребители реагируют на это в первую очередь снижением спроса на предметы роскоши, — сказал Твердохлеб. — Золото как товар относится именно к этой категории. В инвестировании все наоборот. Инвестиционное золото отличается стабильной стоимостью, в отличие от каких-либо других валютных ценностей. Поэтому спрос на золото как объект инвестирования в 2020 году рос. По мере выхода из вызванного пандемией кризиса и активизации мировой экономики товарный спрос на золото будет восстанавливаться».

При этом он уточнил, что основным конкурентом золота остаются ценные бумаги различных эмитентов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец объяснил, что на восстановление потребительского спроса на золото в РФ уйдет не один год.

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