Москва, , 17:22 — REGNUM В первой половине 2021 года в России может уменьшиться количество свободных площадей в сегменте складской и торговой недвижимости. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 января заявил координатор экспертно-аналитического центра Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Алексей Поплавский. Так он прокомментировал информацию о том, что лидеры российского рынка арендной недвижимости потеряли в 2020 году 24% своих доходов.

«Мы не ожидаем сильных падений доходов в арендном бизнесе, — сказала Поплавский. — В офисном сегменте до конца года сохранится потенциал снижения доходов в номинальном выражении и роста уровня вакантных площадей в сегменте наименее качественно управляемых объектов. Что касается складской и торговой недвижимости, мы ожидаем в первой половине года сокращение количества вакантных площадей. Во второй половине года возможен плавный и незначительный рост ставок аренды в номинальном выражении».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Делягин заявил, что аренда недвижимости в РФ будет «в глубоком пролёте».

Читайте ранее в этом сюжете: Аренда недвижимости в РФ будет «в глубоком пролёте» – Делягин