Подгорица, , 16:56 — REGNUM Согласно данным черногорского статистического ведомства Monstat, в Черногории в декабре прошлого года 7,84 тысячи туристов прибыло в страну, что на 81,1 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Количество реализованных ночевок почти 21 тысяча меньше на 72,3 процента по сравнению с декабрем 2019 года.

«Из общего количества ночевок в коллективном размещении 70,6 процента были осуществлены иностранными туристами, а 29,4 процента — местными туристами», — сообщили в Monstat.

В 2020 году зафиксировано на 79,2% меньше прибытий и на 79,8% меньше туристических ночевок, чем в 2019 году.