Бишкек, , 16:54 — REGNUM Исполняющий обязанности премьер-министра Киргизии Артем Новиков обсудил с заместителем председателя правления российской корпорации «Газпром» Виталием Маркеловым возможности снижения цены на природный газ и введения спецтарифа для столичной ТЭЦ.

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По словам Новикова, киргизские власти уделяют большое внимание вопросам обеспечения энергетической безопасности и развития топливно-энергетической сектора.

«Газпром-Кыргызстан» является нашим надежным партнером, с которым нам уже удалось реализовать ряд проектов, в том числе в социальной сфере», — подчеркнул и. о. главы правительства.

В свою очередь Виталий Маркелов отметил, что наряду с основной деятельностью, «Газпром» уделяет большое внимание развитию спорта и поддержке образования в Киргизии.

«В рамках проектов, реализуемых нашей компанией в республике, уже построен ряд социальных и спортивных объектов», — констатировал он.

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