28 января 2021 | Время чтения 6 мин

Галина Смирнова, , 17:23 — REGNUM На днях в министерстве промышленности и торговли России в ходе совещания была представлена концепция дорожной карты инновационного рынка «Фуднет» Национальной технологической инициативы (НТИ). Напомним, НТИ представляет собой объединение представителей бизнеса и экспертных сообществ с целью поддержки перспективных направлений технологического предпринимательства в России, увеличения числа инновационных компаний, а также создания и поддержки новых высокотехнологичных рынков. Как следовало из подписанного Дмитрием Медведевым постановления Правительства РФ от 18 апреля 2016 г. № 317 «О реализации Национальной технологической инициативы», на реализацию ключевых проектов дорожных карт НТИ по решениям Правительства Минфину следовало направить 8 млрд рублей бюджетных ассигнований Минобрнауки для предоставления субсидий на реализацию проектов «дорожных карт». Функциями проектного офиса НТИ было наделено ОАО «Российская венчурная компания» (РВК). Как известно, в ноябре минувшего года было объявлено, что в рамках реформы институтов развития, которую проводит правительство Михаила Мишустина, РВК войдет в структуру Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Также в постановлении говорилось о том, что Агентство стратегических инициатив (АСИ) рекомендовало подготовить в 6-месячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления стратегический план развития НТИ на долгосрочный период и предложения по контролю за его соблюдением и т.п.

Урожай Иван Шилов © ИА REGNUM

Год спустя РБК сообщало, что в рамках НТИ утверждены направления по развитию сегментов персональной медицины (HealthNet), распределенной энергетики (EnergyNet), децентрализованных финансовых систем (FinNet) и т.д. Со ссылкой на заявление Дмитрия Медведева издание указывало, что в 2018 году на программы НТИ будет выделено около 12,5 млрд рублей, в текущем, то есть в 2017 году объем финансирования составит 8,5 млрд рублей. Тогда же стало известно, что АСИ разработало план развития «умного» сельского хозяйства и через 20 лет Россия должна будет занять 5% «умного» мирового сельхозрынка в пяти приоритетных сегментах. Эти цели были поставлены в «дорожной карте» FoodNet, ставшей частью НТИ. В частности, «дорожная карта» предусматривала развитие собственно самого сегмента «умного» сельского хозяйства, что подразумевает применение в производстве автоматизации, искусственного интеллекта, больших данных; а также развитие ускоренной селекции, доступной органики, «новых источников сырья», получаемых, например, в результате переработки биомассы водорослей и насекомых, внедрении псевдозлаковых культур и т.п. Кроме того, планируется делать упор на развитие персонализированного питания. Применение автоматизации и больших данных рассматриваются в рамках развития инфраструктурных проектов, подразумевающих создание сети агрокластеров, формирование системы мониторинга в АПК. Таким образом, как отмечали представители АСИ, планируется осуществить переход российского АПК к высокотехнологичному производству, снизить зависимость от импорта, а также обеспечить выход российских компаний на перспективные мировые рынки.

Комбайн в поле Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

На тот момент, как сообщала изданию руководитель рабочей группы FoodNet и основатель проекта Elementaree Ольга Зиновьева, утверждалась прежде всего концепция, задающая вектор развития рынка и определяющая технологические барьеры, которые необходимо преодолеть. На разработку тогда поступило уже свыше 100 проектов. Среди потенциальных участников реализации FoodNet назывались такие компании, как КБ «Луч», «Роскосмос», «Русагро», «Дамате», «Сколтех», ФГБУН «ФИЦ «Питания и биотехнологии» и т.д. По словам Зиновьевой, приоритетными были определены 7 проектов, одновременно являющихся такими же главными в рамках самой НТИ, суммарной стоимостью около 3,3 млрд рублей, причем около 2,2 млрд рублей планируется привлечь до 2021 года из федерального бюджета в виде грантов и возвратных форм финансирования. Но всё же в первую очередь предполагается, что проекты FoodNet должны развиваться за счет частных инвестиций. В частности, среди утвержденных проектов оказался проект Vavilov 2.0, цель которого — создание системы высокотехнологичных сервисов, предназначенных для кратного ускорения процесса селекции сельхозкультур. Также в рамках проекта будет создана одна из самых крупных в мире цифровых библиотек, которая объединит архивы российских профильных НИИ. Заявителем проекта являлась компания «Сколтех».

Наиболее прорывным сегментом, по мнению АСИ, является «доступная органика», в который, помимо продуктов питания, входят корма, агрохимикаты и лекарства для животных. Объем рынка «доступной органики» в мире в 2015 году, по оценкам рабочей группы, составил $158 млрд, через 20 лет он может вырасти более чем в 7 раз. Такими же прорывными для России могут стать сегменты «ускоренной селекции», «новые источники сырья», «персонализированное питание», «умное» сельское хозяйство. В России есть компании с опытом применения и развития подобных технологий: «Ростсельмаш», ЗАО «ИЦ «Геомир», ООО «Агроинновации», как и, в частности, есть сама технология, например, ГЛОНАСС.

В июне минувшего 2020 года портал Fertilizer Daily сообщал о том, что Digital Agro, входящий в «Уралхим», «Агросигнал» и Cognitive Pilot, входящая в экосистему SberX Сбербанка, в рамках стратегического партнерства создадут единую агроэкосистему для ускоренной цифровизации российского сельского хозяйства, нацеленную на появление уникального продукта, сочетающего агро-ERP полного цикла и беспилотные технологии управления техникой. Тогда анонсировалось, что первые внедрения совместного продукта планируются в том же 2020 году. Совокупный объем продуктов, сервисов и услуг, реализуемых участниками соглашения, составит до 20 млрд рублей в год к 2023 году. Стороны партнерства рассчитывают внедрить свои технологии в 30% хозяйств в объеме свыше 20 млн га. Агроэкосистема включает в себя: интерфейс, алгоритмы анализа и обработки больших данных (Big Data), а также мобильные приложения для пользователей от Digital Agro; программно-аппаратный комплекс Cognitive Agro Pilot — систему автономного управления сельскохозяйственной техникой (зерноуборочным комбайном, трактором, опрыскивателем) на базе технологий искусственного интеллекта; цифровую платформу «Агросигнал» (на сегодняшний день — ядро экосистемы Digital Agro), которая также выступит интегратором трех технологий в единую агро-ERP.

Зерноток в период уборки урожая Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Декларируется, что глубокая цифровизация процессов поможет хозяйствам снизить издержки (примерно на 20%) и себестоимость работ, а также повысить потенциальную урожайность при подготовке к сезону за счет консолидации данных о хозяйстве и управления ими в реальном времени, а технологии Cognitive Agro Pilot позволят сократить потери урожая на 3% и повысить скорости уборки на 25%. Правда, открытым остается вопрос о том, какие расходы вызовут цифровые новшества у хозяйств и на чьи плечи в итоге ляжет эта финансовая нагрузка. Однако прогресс неминуем, тон для внедрения технологий уже задан давно мировым рынком.

В ходе же недавнего совещания министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова, где была представлена концепция дорожной карты, глава ведомства заявил, что, «чтобы идти в ногу со временем, в этом плане необходимо уже сейчас создать условия: обеспечить инфраструктуру, подготовку релевантных кадров, трансфер технологий, нормативно-правовое поле», а также подчеркнул, что дальнейшее будущее проекта зависит от слаженной работы заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. Для Минпромторга основным результатом станет развитие задействованных в «Фуднет» отраслей, в том числе химической промышленности, сельхозмашиностроения, цифровых технологий, радиоэлектронной промышленности и других направлений.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров Дарья Антонова © ИА REGNUM

В свою очередь замминистра Михаил Иванов, руководящий рабочей группой «Фуднет» совместно с председателем Совета директоров АО «ОХК «УРАЛХИМ» Дмитрием Мазепиным, отметил, что дорожная карта призвана эффективно организовать, координировать, масштабировать проекты по перспективным рынкам «Фуднет» и сформировать российскую «пищевую индустрию 4.0». Сама концепция дорожной карты рынка «Фуднет» НТИ была рассмотрена и поддержана Экспертным комитетом по новым рынкам НТИ в ноябре 2020 года, а в настоящее время дорожная карта готовится к рассмотрению Межведомственной рабочей группой.