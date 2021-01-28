Москва, , 16:29 — REGNUM Объём международных резервов по состоянию на 22 января составил $592,7 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

На 15 января международные резервы страны составляли $590,4 млрд. Таким образом, за неделю их объём увеличился на $2,3 млрд, или на 0,4%.

В комментарии регулятора отмечается, что рост показателя произошёл преимущественно в результате увеличения цен на золото.

Напомним, согласно данным ЦБ, на начало 2021 года в общей структуре резервов иностранная валюта составляла $444,49 млрд, специальные права заимствования — $7 млрд, резервная позиция в МВФ — $5,53 млрд, монетарное золото — $138,75 млрд.