Варшава, , 16:20 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда 28 января подписал закон о бюджете на 2021 год. Ранее документ был предложен правительством, а 20 января его утвердили депутаты сейма. Об этом передает Polskie Radio 24.

В бюджете на текущий год предусмотрено, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) по итогам 2021 года составит 4 процента, отмечают журналисты. По их данным, уровень безработицы в стране ожидается на уровне 7,5%, а среднегодовой рост цен на товары и услуги составит 1,8%.

В проекте также указано, что бюджетные доходы в 2021 году составят около 405 миллиардов злотых (111,5 миллиардов долларов США), а расходы — около 487 миллиардов злотых (около 134 миллиардов долларов США). Таким образом, дефицит бюджета немного превысит 82 миллиарда злотых (22,6 миллиарда долларов США).

Подписание закона о бюджете президентом — это последняя стадия его утверждения. После этого документ вступил в силу.