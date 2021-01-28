Москва, , 16:29 — REGNUM Рост курса доллара и евро до 76 и 92 рублей соответственно вызвал бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили свои мысли по данному поводу 28 января в социальной сети Facebook.

«Это реализация генерального плана по дедолларизации: чтобы опустить доллар ниже плинтуса рубль, притворно, за 5 лет упал в 2,5 раза. И это не предел! Если нужно будет погубить доллар совсем, рубль может упасть и до 300 рублей за доллар. Вот такой гениальный план», — шутит Федя М.

Часть пользователей оказалась уверенна, что так долго продолжаться не может и конкретно у доллара наступит предел его роста, после чего произойдёт неминуемое обрушение курса валюты.

«Курс завышен, скоро рухнет как 1929 году. Это неизбежно, когда станок включен, а Госдолг растет в геометрической прогрессии», — поделился своим мнением Владимир Ф.

Некоторые комментаторы уверены, что сложившаяся ситуация на рынке валют в России крайне выгодна экспортёрам, которые получают куда большие суммы, продавая товары за рубеж, нежели если бы курс рубля был более крепким.

«А какая прибыль прёт от экспорта! Импорт дорогой, берут мало, а для инвесторов — рай. Газ и вакцину ни за рубли продают», — пишет Алексей Б.

Нашлись и те люди, которые оказались просто в замешательстве. Люди не понимают, почему за столь долгое время с момента падения курса рубля правительство страны так и не предприняло шагов по возвращению его в прежнее состояние.

«Даже не знаю, плакать или смеяться? Ума не приложу, что делать», — написал Ilya M.

Напомним, 28 января, согласно данный Московской биржи, рубль усилил снижение к доллару и евро после старта торгов на негативном внешнем фоне и падении стоимости нефти, в результате чего отметки доллара и евро превысили 76 рублей и 92 рубля соответственно.