Москва, , 16:13 — REGNUM Рубль продолжает отступать 28 января, как и днем ранее. После того как доллар перешагнул через 76,00 руб., рынок забеспокоился, заявила корреспонденту ИА REGNUMстарший ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Валюта Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

«Это больше не похоже на техническую коррекцию — курсы возвращаются к своим нормальным здоровым значениям, адекватным экономической и финансовой составляющей.

К середине дня доллар торгуется по 76,30 руб. и может далее направиться к 76,30−76,55 руб. Более четко это будет видно, когда курс доллара сможет закрепиться над 76,35.

Евро вышел за верхнюю границу диапазона, 92,00, и торгуется по 92,34 руб. — ориентиром роста в данном случае будет выступать рубеж 92,50, но пара евро/рубль может быстро вернуться в коридор 90−92 руб.

Сейчас рубль слабеет не потому, что происходит что-то неприятное вокруг и с валютами, он падает потому, что сам фундаментально слаб.

Похоже, что вторая половина января станет для российского рубля очень неблагоприятным периодом. Для разворота ситуации нужно положительные драйверы и события в геоэкономике.

Но, похоже, тучи над рублем продолжат сгущаться. Первая неделя февраля прояснит ситуацию с российской валютой», — считает эксперт.

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