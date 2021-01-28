Ростов-на-Дону, , 16:05 — REGNUM Уже вторые покупатели доходного дома Емельянова (или доходного дома Сариевых) в Ростове-на-Дону отказались от сделки. Повторные торги по продаже объекта культурного наследия, построенного в начале 20 века, признаны несостоявшимися.

Как пишет телеграм-канал «Левбердон», победители конкурса отказались заключать договор купли-продажи.

ИА REGNUM напоминает, что сумма, которую должны были заплатить предприниматель Вазген Сарибекян и юрист Николай Лютов, превысила 26 млн рублей. При этом они должны были взять на себя ответственность за реконструкцию приобретаемых площадей.

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